Мишель Андраде, которая ранее встречалась со звездой "Голосу країни" Никитой Ломакиным, в интервью Лизе Дидковской затронула тему личной жизни.

Мишель Андраде призналась, что сейчас состоит в отношениях. Ее избранник также личность творческая, он – музыкант.

«Мы давно встречаемся. Ну, я не могу сказать супер давно, но это уже отношения, которые ты понимаешь, что они к чему-то ведут, что у них есть будущее. Вот так», - рассказала певица.

Мишель Андраде назвала факторы, которые говорят о серьезности отношений: «Это и время, и обстоятельства, и отношение человека к тебе, и твое к нему отношение, решения, которые вы вместе принимаете, и так далее».

Мишель Андраде добавила, что сейчас пока не готова раскрывать подробности отношений.

«Сейчас я поняла, что просто не хочу, чтобы это обсуждалось массово. Не хочется. Мне достаточно есть о чем рассказывать. Например, о творчестве, о путешествиях, о спорте, о каких-то личных переживаниях. Есть о чем рассказывать. А личная жизнь пусть пока останется для нас», - отметила она.

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