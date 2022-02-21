Как пишет Politeka.net, популярная артистка боливийского происхождения поделилась в своем Инстаграм новыми кадрами, вызывающими улыбку. В прошлом году Андраде попробовала себя в новой роли, став ведущей тревел-шоу «Орел и Решка». Певица признавалась, что эта работа оказалась непростой, но очень интересной и вдохновляющей.

Сейчас Андраде готовится к выходу второго сезона шоу со своим участием.

«Я думаю, что вам второй сезон «Орла и Решки» очень зайдет!», - написала артистка.

Она поделилась фото и видео, на которых показала, как едет на снегоходе на фоне гор и заснеженного поля. На видео можно услышать, как Мишель смеется и визжит от восторга.

На пост своей младшей коллеги отреагировала Леся Никитюк, которая в прошлом тоже была ведущей «Орла и Решки».

«Ну такое», - написала Леся, сопроводив комментарий смеющимся смайликом.

Украинцы также принялись комментировать пост Андраде.

«Ай красотка», «Она несется», «Конечно! Надеюсь, за ним будут ещё сезоны!», «Судя по видео – заедет», «класс))) Вы так заряжаете позитивом! Супер!) Отличного отдыха Вам!», - пишут люди.

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде рассказала о личной жизни после разрыва с Ломакиным.

Как сообщала Politeka, скрывающую отношения Андраде сняли с известным блогером, они держались за руки.

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде рассказала о возлюбленном, которого скрывает.