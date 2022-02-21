Известная украинская певица, ведущая нового сезона шоу "Орел и Решка. Земляне " Мишель Андраде дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих нынешних отношениях.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая вместе с блогером Кириллом Макашовым ведет телепрограмму "Орел и Решка. Земляне", дала интервью Лизе Дидковской, которое опубликовали на ее YouTube-канале.

Так, Мишель разговорилась о своих теперешних отношениях, которые тщательно скрывает. Певица отметила, что со своим молодым человеком они встречаются уже достаточно долго.

"Ну мы давно встречаемся. Ну я не могу сказать супер давно, но это уже отношения, которые ... что ты понимаешь, что они к чему-то ведут, что у них есть будущее", - говорит Андраде.

25-летняя певица отметила, что не любит разговаривать об отношениях, ведь она не готова выносить личное на публику.

"Я не хочу, чтобы это обсуждалось массово", - сказала Мишель, однако заметила, ее теперешний парень - музыкант.

Ведущая предположила, что возможно, певица не рассказывает об отношениях по условиям своего контракта, но Мишель опровергла эту информацию.

Напомним, что Мишель Андраде около пяти лет встречалась с молодым певцом Никитой Ломакиным, но пара разорвала отношения. Сейчас сердца экс-влюбленных заняты - Ломакин охотно публикует фото и видео со своей девушкой в Instagram, а вот Мишель любимого скрывает.

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде засветила животик в новой фотосессии: "И вас с праздником!".

Напомним, что звезда "Орел и Решка" Андраде рассказала о жесткой ситуации на съемках: "Дети играют, здесь несут труп...".

Также Politeka писала, что Андраде, скрывающую отношения, сняли с известным блогером, они держались за руки: "Красивая пара".