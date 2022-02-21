Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая вместе с блогером Кириллом Макашовым ведет телепрограмму "Орел и Решка. Земляне", дала интервью Лизе Дидковской, которое опубликовали на ее YouTube-канале.
Так, Мишель разговорилась о своих теперешних отношениях, которые тщательно скрывает. Певица отметила, что со своим молодым человеком они встречаются уже достаточно долго.
"Ну мы давно встречаемся. Ну я не могу сказать супер давно, но это уже отношения, которые ... что ты понимаешь, что они к чему-то ведут, что у них есть будущее", - говорит Андраде.
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25-летняя певица отметила, что не любит разговаривать об отношениях, ведь она не готова выносить личное на публику.
"Я не хочу, чтобы это обсуждалось массово", - сказала Мишель, однако заметила, ее теперешний парень - музыкант.
Ведущая предположила, что возможно, певица не рассказывает об отношениях по условиям своего контракта, но Мишель опровергла эту информацию.
Напомним, что Мишель Андраде около пяти лет встречалась с молодым певцом Никитой Ломакиным, но пара разорвала отношения. Сейчас сердца экс-влюбленных заняты - Ломакин охотно публикует фото и видео со своей девушкой в Instagram, а вот Мишель любимого скрывает.
Ранее Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде засветила животик в новой фотосессии: "И вас с праздником!".
Напомним, что звезда "Орел и Решка" Андраде рассказала о жесткой ситуации на съемках: "Дети играют, здесь несут труп...".
Также Politeka писала, что Андраде, скрывающую отношения, сняли с известным блогером, они держались за руки: "Красивая пара".