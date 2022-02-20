Известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", вместе со своим соведущим Кириллом Макашовым сняли выпуск в Перу и Аргентине.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице "Нового канала" в Instagram показали поклонникам тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", ведущими которого стали украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде и блогер Кирилл Макашов, фото из нового выпуска.

Так, зрители смогут увидеть два премерных выпуска из Аргентины и Перу.

"Включай Новый прямо сейчас и Смотри два премьерных выпуска" Орел&Решка. Земляне"! 🌏

Сегодня наши ведущие Michelle Andrade и Кирилл Макашов приедут в гости в Аргентину и Перу 💚 ", - написали на странице.

На странице опубликовали серию фото, заинтриговав интересными кадрами из выпусков. На одной из фотографий Мишель Андраде кокетливо закинула ногу на своего коллегу Кирилла Макашова, ведущие держались за руки.

"Красивая пара", - написали в комментариях.

Напомним, что звезда "Орла и Решки" Андраде несколько лет встречалась с певцом Никитой Ломакиным, однако пара разорвала отношения. Сейчас исполнитель встречается с новой девушкой и часто публикует совместные фото, зато Мишель свои отношения скрывает. Андраде заметила, что ее парень также музыкант и они встречаются уже длительное время.

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