Як пише Politeka.net, в Instagram Діва Кассель опублікувала яскраве фото, прикувавши до себе погляди шанувальників. Дівчина позувала в напівпрозорій блузі і короткій яскравій спідниці. Вона прийняла ефектну позу на стільці, зачарувавши природним шармом і чарівністю.
"Привіт", - коротко підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Супер", "Дуже красиво", «чудова», «від тебе неможливо відірвати погляд», «майбутнє подіуму», «це просто неймовірно», «ніжна квіточка», "Лоліта", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, Діва Кассель - старша дочка зіркових акторів. Вона в дуже ранньому віці почала проявляти інтерес до модельного бізнесу, а вже в 15 років стало зрозуміло, що юна красуня вирішила піти по стопах матері.
Сьогодні Діва затребувана модель, яку запрошують зніматися в глянцевих журналах і рекламі відомих світових брендів.
Нагадаємо, що Діва Кассель в мініатюрній сукні розкрила секрет привабливості:"Задала нову планку".
Як повідомляла Politeka, Діва Кассель заворожила сміливим виглядом в ефектній сукні:"вона здатна на більше".
Також Politeka писала, що Діва Кассель в топі попозувала зі своєю пухнастою улюбленицею: "Еталон".