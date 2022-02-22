17-річна дочка відомої актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя, починаюча модель Діва, вразила ефектними кадрами з нової фотосесії.

Як пише Politeka.net, в Instagram Діва Кассель опублікувала яскраве фото, прикувавши до себе погляди шанувальників. Дівчина позувала в напівпрозорій блузі і короткій яскравій спідниці. Вона прийняла ефектну позу на стільці, зачарувавши природним шармом і чарівністю.

"Привіт", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Супер", "Дуже красиво", «чудова», «від тебе неможливо відірвати погляд», «майбутнє подіуму», «це просто неймовірно», «ніжна квіточка», "Лоліта", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Діва Кассель - старша дочка зіркових акторів. Вона в дуже ранньому віці почала проявляти інтерес до модельного бізнесу, а вже в 15 років стало зрозуміло, що юна красуня вирішила піти по стопах матері.

Сьогодні Діва затребувана модель, яку запрошують зніматися в глянцевих журналах і рекламі відомих світових брендів.

Нагадаємо, що Діва Кассель в мініатюрній сукні розкрила секрет привабливості:"Задала нову планку".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель заворожила сміливим виглядом в ефектній сукні:"вона здатна на більше".

Також Politeka писала, що Діва Кассель в топі попозувала зі своєю пухнастою улюбленицею: "Еталон".