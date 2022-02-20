Як передає Politeka.net, в Instagram у Діви Кассель з'явилося відео, на якому вона постала в штанях з низькою посадкою і короткому топі. Дівчина доповнила образ шаллю, якою прикрила голову. Модель тримала в руках свою кішку Єву і ефектно позувала з нею на камеру.
"З Євою", - коротко підписала відео юна зірка.
У коментарях красуні залишили масу теплих слів і відгуків.
«У мене такий же кіт, як у тебе», «О, яке чарівне створіння», «Прикольна мала», «Еталон», «ти неймовірна красуня», «мамині гени», «тобі так пощастило із зовнішністю», - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що незважаючи на юний вік Діва Кассель вже активно знімається в рекламі. Її запрошують рекламувати свою продукцію великі бренди. У мережі не втомлюються порівнювати Діву з її красунею-мамою, відзначаючи, що з віком дівчина все більше стає схожою на неї.
Нагадаємо, що Діва Кассель в прозорому вбранні влаштувала сміливу фотосесію:"маленька рок-зірка".
Як повідомляла Politeka, Діва Кассель в мініатюрній сукні розкрила секрет привабливості:"Задала нову планку".
Також Politeka писала, що Діва Кассель у всьому чорному зачарувала харизмою:"загадкове диво".