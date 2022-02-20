Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель прославилася в мережі відразу ж, як тільки з'явилася на червоній доріжці разом з мамою - знаменитою моделлю, 57-річною Монікою Беллуччі. Причому дівчина відразу отримала кілька пропозицій для співпраці від модних будинків.
Тепер Діва періодично займається рекламою для парфумів, трендового одягу і костюмів Гуччі або Дольче Габбана, а також інших. Дівчина рідко показує в Instagram особисті фото, щоб її життя не було під прицілом.
Однак кадри для реклами трендових луків дівчина з радістю показує в мережі. На фан-акаунтах також активно обговорюють зовнішністю дівчину, дуже схожою на Беллуччі.
"Белліссіма 😍; дуже витончена ❤️; вона здатна на більше; буде не гірше Моніки; спасибі і вам😍 😍; так мило, дитинко; попереду чекає краще🌹; ти чудова людина; дуже подобається😍; чому так сумно?; Божественно❤; я тебе люблю; ти дивовижна, ти така красива; красуня як мати😍 😉; симпатична дівчинка, у шалено красивої мами!!!; Ніжна свіжа і красива квітка", - пишуть в мережі.
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Також Діва нещодавно з'явилася в рекламі парфумів, для чого прогулялася сонячними вулицями в ніжно-ліловому платті зі світлими вкрапленнями і оригінальним дизайном. Повітряна тканина добре виглядала на темноволосої дівчині, яка не стала навіть робити яскравий макіяж, але все одно виглядала дивовижно.
Нагадавши, юна дочка Беллуччі в сукні з корсетом довела, що нічим не гірше матері.
Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в повітряній сукні показала, де замінила матір.
Також Politeka писала, що дочка Моніки Беллуччі в прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.