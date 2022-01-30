Юна дочка Моніки Беллуччії і Венсана Касселя в рекламній зйомці порадувала сяючим виглядом і витонченим образом.

Як пише Politeka.net, 17-річна Діва Кассель швидко стала популярною завдяки своїй незвичайній зовнішності, що нагадує образ знаменитої мами-моделі Моніки Беллуччі. Дівчина уклала кілька контрактів з модними будинками і тепер часто з'являється в рекламних зйомках.

Дівчина нещодавно з'явилася в рекламі парфумів, для чого прогулялася сонячними вулицями в ніжно-ліловому платті зі світлими вкрапленнями і оригінальним дизайном. Повітряна тканина добре виглядала на темноволосої дівчині, яка не стала навіть робити яскравий макіяж, але все одно виглядала дивовижно.

У мережі оцінили такий імідж Діва у новій рекламі:

"Салам😍; я просто тягнуся від неї, така мила; вона може бути дійсно витонченою; здається, вона здатна здивувати🔥; я рада, що вона продовжує старанно займатися👏 👏; досягне висот мами; задала потрібну планку».

Ми також писали, що у Діви встигла сформуватися власна фан-база з тисяч шанувальників по всьому світу. Нове фото юної красуні з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram.

На знімку Діва Кассель позувала в облягаючій чорній водолазці з матеріалу під шкіру. Окремої родзинки і чуттєвості її образу надав романтичний чорний берет. Ефектний макіяж очей підкреслив красу дівчини.

Нагадавши, юна дочка Беллуччі в сукні з корсетом довела, що нічим не гірше матері.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що дочка Моніки Беллуччі в прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.