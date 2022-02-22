Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Дева Кассель опубликовала яркое фото, приковав к себе взгляды поклонников. Девушка позировала в полупрозрачной блузе и короткой яркой юбке. Она приняла эффектную позу на стуле, очаровав природным шармом и обаянием.

«Привет», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Супер», «Очень красиво», «Чудесная», «От тебя невозможно оторвать взгляд», «Будущее подиума», «Это просто невероятно», «Нежный цветочек», «Лолита», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дева Кассель – старшая дочка звездных актеров. Она в очень раннем возрасте начала проявлять интерес к модельному бизнесу, а уже в 15 лет стало понятно, что юная красотка решила пойти по стопам матери.

Сегодня Дева востребованная модель, которую приглашают сниматься в глянцевых журналах и рекламе известных мировых брендов.

Напомним, что Дева Кассель в миниатюрном платье раскрыла секрет привлекательности: "Задала новую планку".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель заворожила смелым видом в эффектном платье: "Она способна на большее".

Также Politeka писала, что Дева Кассель в топе попозировала со своей пушистой любимицей: «Эталон».