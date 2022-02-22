Як пише Politeka.net, Іващенко вперше привернула увагу українців ще в юному віці, коли взяла участь у шоу "Голос. Діти", "Х-Фактор", та інших проектах. Співачка старанно працює над своєю кар'єрою, і набула ще більшої популярності після того, як виконала пісню» Діаманти " в дуеті з Олегом Винником.
Еліна Іващенко активно веде свої сторінки в соцмережах. У нових стріс вона показав кумедні кадри.
Співачка сиділа перед дзеркалом, а стилісти пропонували їй різні варіанти зачісок, на що вона відповідала: «Спасибі, але ні», використовуючи готову аудіодоріжку, а потім перейшла на крик.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
Дана Балана підловили в одеському ресторані: як виглядає і відпочиває співак у звичайному житті
"Це для нас велике горе": українська співачка повідомила про нещастя, без батька залишилися троє дітей
"Якщо така розумна, то лікуй сама!": молодого українця не стало в реанімації, родичі звинуватили лікарів
В результаті Еліна Іващенко похвалилася оригінальним макіяжем, під пісню:»спробуй не закохатися".
Над своєю красою Еліна Іващенко працює не тільки за допомогою косметики. Не забуває вона і про тренування. На підтвердження чого показала фото, зроблене в роздягальні спортзалу, на якому відображена в спортивному одязі.
Нагадаємо, Еліна Іващенко вирішила помірятися талантом з Лободою, відео: "головне, що по-своєму"
Як повідомляла Politeka, юна фаворитка Олега Винника визверилася на камеру і звернулася до українців.
Також Politeka писала, що юна фаворитка Винника розповіла про свою "зникнення" з соцмереж через хворобу.