Як пише Politeka.net, Іващенко вперше привернула увагу українців ще в юному віці, коли взяла участь у шоу "Голос. Діти", "Х-Фактор", та інших проектах. Співачка старанно працює над своєю кар'єрою, і набула ще більшої популярності після того, як виконала пісню» Діаманти " в дуеті з Олегом Винником.

Еліна Іващенко активно веде свої сторінки в соцмережах. У нових стріс вона показав кумедні кадри.

Співачка сиділа перед дзеркалом, а стилісти пропонували їй різні варіанти зачісок, на що вона відповідала: «Спасибі, але ні», використовуючи готову аудіодоріжку, а потім перейшла на крик.

В результаті Еліна Іващенко похвалилася оригінальним макіяжем, під пісню:»спробуй не закохатися".

Над своєю красою Еліна Іващенко працює не тільки за допомогою косметики. Не забуває вона і про тренування. На підтвердження чого показала фото, зроблене в роздягальні спортзалу, на якому відображена в спортивному одязі.

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Як повідомляла Politeka, юна фаворитка Олега Винника визверилася на камеру і звернулася до українців.

Також Politeka писала, що юна фаворитка Винника розповіла про свою "зникнення" з соцмереж через хворобу.