Как пишет Politeka.net, Иващенко впервые привлекла внимание украинцев еще в юном возрасте, когда приняла участие в шоу «Голос. Діти», «Х-Фактор», и других проектах. Певица усердно работает над своей карьерой, и приобрела еще большую популярность после того, как исполнила песню «Діаманти» в дуэте с Олегом Винником.

Элина Иващенко активно ведет свои страницы в соцсетях. В новых стрис она показал забавные кадры.

Певица сидела перед зеркалом, а стилисты предлагали ей различные варианты причесок, на что она отвечала: «Спасибо, но нет», используя готовую аудиодорожку, а затем перешла на крик.

В результате Элина Иващенко похвасталась оригинальным макияжем, под песню: «Попробуй не влюбиться».

Над своей красотой Элина Иващенко работает не только с помощью косметики. Не забывает она и о тренировках. В подтверждение чего показала фото, сделанное в раздевалке спортзала, на котором запечатлена в спортивной одежде.

Напомним, Элина Иващенко решила помериться талантом с Лободой, видео: "Главное, что по-своему"

Как сообщала Politeka, юная фаворитка Олега Винника вызверилась на камеру и обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что юная фаворитка Винника рассказала о своей "пропаже" из соцсетей из-за болезни.