Как пишет Politeka.net, Иващенко впервые привлекла внимание украинцев еще в юном возрасте, когда приняла участие в шоу «Голос. Діти», «Х-Фактор», и других проектах. Певица усердно работает над своей карьерой, и приобрела еще большую популярность после того, как исполнила песню «Діаманти» в дуэте с Олегом Винником.
Элина Иващенко активно ведет свои страницы в соцсетях. В новых стрис она показал забавные кадры.
Певица сидела перед зеркалом, а стилисты предлагали ей различные варианты причесок, на что она отвечала: «Спасибо, но нет», используя готовую аудиодорожку, а затем перешла на крик.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Ведущая "1+1" Маричка Падалко поразила поступком в прямом эфире: "До слез"
Дана Балана подловили в одесском ресторане: как выглядит и отдыхает певец в обычной жизни
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев позлорадствовал над участниками "Битвы сезонов": "Могут не знать..."
"Мастер Шеф" Мартыновская показала, как выглядела задолго до популярности: "Капец..."
В результате Элина Иващенко похвасталась оригинальным макияжем, под песню: «Попробуй не влюбиться».
Над своей красотой Элина Иващенко работает не только с помощью косметики. Не забывает она и о тренировках. В подтверждение чего показала фото, сделанное в раздевалке спортзала, на котором запечатлена в спортивной одежде.
Напомним, Элина Иващенко решила помериться талантом с Лободой, видео: "Главное, что по-своему"
Как сообщала Politeka, юная фаворитка Олега Винника вызверилась на камеру и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что юная фаворитка Винника рассказала о своей "пропаже" из соцсетей из-за болезни.