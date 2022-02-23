Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і інста-діва Юлія Бельченко ("Зайка") в інтерв'ю ютуб-каналу BAHAREVA govorit розповіла про дружбу і зраду на шоу"Холостяк". Як відомо, дівчина брала участь в 11 сезоні реаліті-шоу і боролася за серце Михайла Заливако. За словами Юлії, вже у фіналі вона відчувала і морально готувалася до того, що холостяк не вибере її. Втім, так і сталося, Міша вибрав іншу дівчину - Анну Богдан.

Відповідаючи на запитання ведучої Бельченко розповіла, що дівчата-учасниці багато спілкувалися між собою і навіть намагалися дружити, однак, як тільки включалася камера, то доброзичливість і дружба швидко випаровувалися.

"Мені холостяк нічого поганого не зробив, я не тримаю ніяких образ. Тобто там за фактом не дуже красива ситуація вийшла з поверненням, він там щось передумав, але по факту, він має право зробити свій вибір. Я йшла на фінал, я знала, що є ще одна дівчина, що ймовірно, він може вибрати і її. Тобто, ніхто мене не обманював в цьому плані. А на рахунок дівчаток... ну знову ж таки кажу, кожен чинив так, як міг. Тобто тут ми ніби як дружимо, тут вже включаються камери, і ми не дружимо, потім вони знову вимикаються, і ми знову дружимо. Ну ось якось незрозуміло".

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