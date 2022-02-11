Блогерка Юлия "Зайка" Бельченко, которая участвовала в шоу "Холостяк", показала фигуру в одном белье, впечатлив своих фолловеров в блоге.

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко была участницей проекта "Холостяк" с Михаилом Заливиако. Девушка дошла до финала, где уступила красотке Анне Богдан, которая встречается с главным героем по сей день. Хоть Юля и не нашла свою любовь, зато стала популярным блогером в Инстаграм, где активно делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис звезда решила показать фигуру, оставшись в одном белье. Бельченко стояла перед камерой, впечатляя фигурой. После этого Юлия примерила несколько вещей, хвастаясь стильными вариантами.

А до этого Юлия показала, как собирает вещи, чтобы поехать в Кривой Рог. На кадрах Бельченко обняла своего домашнего кота сиамской породы. Звезда была в кофте и клетчатых штанах, позируя в спальне.

Напомним, ведущий 1+1, сыгравший "свадьбу" с участницей "Холостяка", рассекретил свою девушку

Также Politeka сообщала, что Юля "Зайка" из Холостяка показала, как развлекается в купальниках с экс-соперницей

А еще Politeka писала, что Надин и Юля "Зайка" из Холостяка записали пугающее видео из самолета