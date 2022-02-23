Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и инста-дива Юлия Бельченко ("Зайка") в интервью ютуб-каналу BAHAREVA govorit рассказала о дружбе и предательстве на шоу "Холостяк". Как известно, девушка принимала участие в 11 сезоне реалити-шоу и боролась за сердце Михаила Заливако. По словам Юлии, уже в финале она чувствовала и морально готовилась к тому, что холостяк не выберет ее. Впрочем, так и случилось, Миша выбрал другую девушку – Анну Богдан.

Отвечая на вопросы ведущей Бельченко рассказала, что девушки-участницы много общались между собой и даже пытались дружить, однако, как только включалась камера, то доброжелательность и дружба быстро испарялись.

"Мне холостяк ничего плохого не сделал, я не держу никаких обид. То есть там по факту не очень красивая ситуация получилась с возвращением, он там что-то передумал, но по факту, он имеет право сделать свой выбор. Я шла на финал, я знала, что есть еще одна девушка, что вероятно, он может выбрать и ее. То есть, никто меня не обманывал в этом плане. А на счет девочек… ну опять же говорю, каждый поступал так, как мог. То есть тут мы вроде как дружим, здесь уже включаются камеры, и мы не дружим, потом они снова выключаются, и мы снова дружим. Ну вот как-то непонятно".

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