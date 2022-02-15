Юлия "Зайка" Бельченко, которая была финалисткой шоу "Холостяк", показала, как добралась к вилле на Кипре в лимузине и похвасталась апартаментами.

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - популярная блогерка, которая прославилась благодаря проекту "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка дошла до финала, но там главный герой выбрал Анну Богдан, с которой уже в отношениях год. А Юлия обрела популярность в Инстаграм и делится там всем интересным с украинцами.

На новых сторис Юлия показала, как пыталась доехать до своей виллы на Кипре. Как оказалось, она сменила два такси и пришлось ехать на лимузине.

"Добрались на лимузине", - написала Бельченко.

"Значит у нас есть арендованная вилла", - сказала Юлия и показала, какую виллу удалось ей арендовать.

Как оказалось, особняк двухэтажный. После этого Бельченко продемонстрировала гостинную со столовой, а рядом была кухня. Спальни и санузлы были расположены на втором этаже особняка.

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