У вівторок, 22 лютого, на засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 було прийнято рішення про те, що група Kalush Orchestra представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині. Про це повідомило "Суспільне".

Як відомо, група Kalush Orchestra посіла друге місце у фіналі Нацвідбору, однак після дискваліфікації Аліни Паш, отримала пропозицію представляти Україну на Євробаченні.

22 лютого стало відомо, що після зустрічі оргкомітету Нацвідбору та представників Kalush Orchestra група погодилася поїхати на конкурс від України.

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 і віддав нам перше місце в SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед Європою», - сказав соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Нагадаємо, Kalush після звільнення судді Нацвідбору Лодигіна зробив нову жорстку заяву

Також Politeka повідомляла, що новий виток скандалу з" Євробаченням-2022", українці після Паш накинулися на Kalush Orchestra

А ще Politeka писала, Притула висловив Осадчій, що думає про Kalush Orchestra після скандалу: "чесно кажучи..."