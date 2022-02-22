Принято решение относительно представителя Украины на конкурсе "Евровидение", который в этом году состоится в итальянском Турине.

Во вторник, 22 февраля, на заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Об этом сообщило "Суспільне".

Как известно, группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале Нацотбора, однако после дисквалификации Алины Паш, получила предложение представлять Украину на Евровидении.

22 февраля стало известнго, что после встречи оргкомитета Нацотбора и представителей Kalush Orchestra группа согласилась поехать на конкурс от Украины.

22 лютого стало відомо, що після зустрічі оргкомітету Нацвідбору та представників Kalush Orchestra група погодилася поїхати на конкурс від України.

«Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение-2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед Европой», — сказал солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк.

Напомним, Kalush после увольнения судьи Нацотбора Лодыгина сделал новое жесткое заявление

Также Politeka сообщала, что новый виток скандала с "Евровидением-2022", украинцы после Паш набросились на Kalush Orchestra

А еще Politeka писала, Притула высказал Осадчей, что думает о Kalush Orchestra после скандала: "Честно говоря..."