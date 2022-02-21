Судья "Україна має талант" Сергей Притула рассказал Кате Осадчей, что думает о группе Kalush Orchestra, которой организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" предложили поехать после скандала с Alina Pash.

Как пишет Politeka.net, на Нацотборе на "Евровидение-2022" победила певица Alina Pash, которая решила снятся из-за скандала с поездкой в Крым. Организаторы Нацотбора предложили поехать на "Евровидение-2022" группе Kalush Orchestra, но коллектив требует показать протоколы голосования. Судья "Україна має талант" Сергей Притула рассказал в интервью Кате Осадчей, что думает о Kalush Orchestra.

Как оказалось, Сергей болел на этом Нацотборе за Kalush Orchestra. Осадчая спросила у Притулы, сейчас судья "Україна має талант" на связи с коллективом и поддерживает ли их.

"Олег звонил мне сразу после того всего на следующий день, спрашивал, что делать в таких ситуациях. Но я честно говоря не настолько профессиональный эксперт и могу что-то советовать в вопросе с коммуникацией с "Суспільним" вещателем, который сам устанавливает правила. Пожелал им удачи, да, действительно кулаки держал за Kalush, имею глубокую сентиментальность к этим парням...", - сказал Притула.

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