Организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022" объявили, что обратятся к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе, чем вызвали бурное обсуждение среди украинцев.

Как пишет Politeka.net, после отказала Алины Паш на "Евровидение-2022" организаторы решили на заседании, что предложат группе Kalush Orchestra отправится на международный конкурс. Данное решение решили обсудить на страничке Инстаграм "Viva".

"Возможно, Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении 2022. В сторож вас ждет новое заявление Общественного после выбытия Алины Паш из Нацотбора", - написано было под фото.

Фанаты сразу принялись обсуждать эту новость:

"Класс", "Роксолана огонь", "Лучше нам этот год не уезжать. На Евровидение, позор", "Как для евровидения слабенькая песня((", "Не дай Бог", "Последнее место наше", "Интересно, европейцам вообще интересно, кто где и когда пересекал границу?? Или может это конкурс песни? А не вот этого всего...", "Возможно, впервые не пройдем в финал", "Остановитесь!"

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