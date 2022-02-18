Как пишет Politeka.net, после отказала Алины Паш на "Евровидение-2022" организаторы решили на заседании, что предложат группе Kalush Orchestra отправится на международный конкурс. Данное решение решили обсудить на страничке Инстаграм "Viva".
"Возможно, Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении 2022. В сторож вас ждет новое заявление Общественного после выбытия Алины Паш из Нацотбора", - написано было под фото.
Фанаты сразу принялись обсуждать эту новость:
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"Класс", "Роксолана огонь", "Лучше нам этот год не уезжать. На Евровидение, позор", "Как для евровидения слабенькая песня((", "Не дай Бог", "Последнее место наше", "Интересно, европейцам вообще интересно, кто где и когда пересекал границу?? Или может это конкурс песни? А не вот этого всего...", "Возможно, впервые не пройдем в финал", "Остановитесь!"
Напомним, Нацотбор на "Евровидение-2022", украинцы не пощадили нового претендента, который заменил Алину Паш
Также Politeka сообщала, что Маша Ефросинина на фоне скандала высказала украинцам накипевшее
А еще Politeka писала, что Алине Паш после скандала срочно нашли замену: кто может поехать на "Евровидение-2022"