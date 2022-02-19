Известный украинский музыкант, лидер группы Kalush Orchestra, который занял второе место на Национальном отборе на Евровидение-2022, Олег Псюк отреагировал на новость об отставке Ярослава Лодыгина.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 27-летний украинский музыкант Олег Псюк, который основал и стал фронтменом популярной группы Kalush Orchestra, продолжает придавать огласке ситуацию, которая сложилась на Нацотборе на Евровидение-2022.

Дело в том, что Kalush, котоорые заняли второе место, подозревают организаторов в фальсификации результатов отбора, через путаницу баллов и загадочное исчезновение протокола. Группа требует обнародования реальных результатов и обещанной "прозрачности", но пока безуспешно.

По словам Олега Псюка справедливо будет отстранить аудиторскую компанию, которая отвечала за подсчет баллов, от проведения Национального отбора.

"Я думаю, что будет справедливо, чтобы так же, как уволили Лодыгина, уволили и ее. Чтобы больше эта контора не занималась Нацотбором", - сказал музыкант.

Также лидер Kalush Orchestra отреагировал на увольнение члена "Суспыльного мовника" и члена жюри Национального отбора Ярослава Лодыгина, который назвал их "людьми с гор".

"Мы уже несколько раз представляли себя как украинцы как такие... люди с лесов, люди с гор в этом случае. И мне кажется, что настало время какой-то другой репрезентации", - заявил тогда судья.

"Иов, я к вам с хорошими новостями! Кто не слышал, Лодыгина уволили сегодня наконец из "Суспыльного". Наконец справедливость восторжествовала, класс. Жаль, конечно, что он не сам ушел, как обещал, но все же", - сказал Олег Псюк.

Напомним, что Алину Паш, которая заняла первое место и должна была представлять Украину на Евровидении в Италии, отстранили из-за предоставления поддельных документов о пересечении административной границы с Крымом через КПП "Чаплинка". Кудой на самом деле Паш ездила на оккупированный полуостров в 2015 году, установить не удастся, ведь данные в Государственной пограничной службе хранятся лишь 5 лет. После этого организаторы Нацотбора заявили, что обратятся к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе, однако официального ответа группы пока нет.

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