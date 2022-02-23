Як передає Politeka.net, українська співачка Наталія Валевська, яка була переможницею телепроєкту «Шанс», похвалилася зміною іміджу. Відповідні кадри з’явилися на сторінці «ЖВЛ» в Інстаграм.
Наталія Валевська, яку вже бачили і рудою, і ьлондинкою, і брюнеткою, знову вирішила змінити зачіску. Артистка перефарбувалась у світлий колір та наростила волосся.
Судячи з реакції мережі, новий образ Наталії Валевської припав до душі багатьом користувачам мережі. Разом з тим, дехто зазначив, що так співачка стала виглядати старшою.
«Чудовий образ», «Такий образ дуже личить», «як уже набридли ті надуті губи», «То вона завжди такою і була, саме такою її і пам'ятаю», «Її вже забули, пізнувато імідж змінювати», «Й одразу стала старшою виглядати», «Шикарно вийшло. Дуже подобається», «Світлий кращий колір», - пишуть у коментарях.
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