Как передает Politeka.net украинская певица Наталья Валевская, которая была победительницей телепроекта "Шанс", похвасталась сменой имиджа. Соответствующие кадры появились на странице «ЖВЛ» в Инстаграм.
Наталья Валевская, которую уже видели и рыжей, и рыжей, и брюнеткой, снова решившей сменить прическу. Артистка перекрасилась в светлый цвет и нарастила волосы.
Судя по реакции сети, новый образ Натальи Валевской пришелся по душе многим пользователям Сети. Вместе с тем, кое-кто отметил, что так певица стала выглядеть старше.
«Великолепный образ», «Такой образ очень идет», «как уже надоели те надутые губы», «То она всегда такой и была, именно такой ее и помню», «Ее уже забыли, поздновато менять имидж», «И сразу стала старше выглядеть», «Шикарно получилось. Очень нравится», «Светлый лучший цвет», - пишут в комментариях.
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