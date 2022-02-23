Как передает Politeka.net украинская певица Наталья Валевская, которая была победительницей телепроекта "Шанс", похвасталась сменой имиджа. Соответствующие кадры появились на странице «ЖВЛ» в Инстаграм.

Наталья Валевская, которую уже видели и рыжей, и рыжей, и брюнеткой, снова решившей сменить прическу. Артистка перекрасилась в светлый цвет и нарастила волосы.

Судя по реакции сети, новый образ Натальи Валевской пришелся по душе многим пользователям Сети. Вместе с тем, кое-кто отметил, что так певица стала выглядеть старше.

«Великолепный образ», «Такой образ очень идет», «как уже надоели те надутые губы», «То она всегда такой и была, именно такой ее и помню», «Ее уже забыли, поздновато менять имидж», «И сразу стала старше выглядеть», «Шикарно получилось. Очень нравится», «Светлый лучший цвет», - пишут в комментариях.

Напомним, самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: "мне нужен..."

Как сообщала Politeka, победитель "Україна має талант" вызвал восторг обликом в повседневном образе:"Красиво очень"

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" заинтриговала появлением в образе женщины-вамп: "какая же ты красивая"