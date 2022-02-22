Як пише Politeka.net, Камалія - українська виконавиця, яка одружена з мільярдером пакистанського походження, через що її прозвали найбагатшою співачкою України. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася цікавим відео. (Щоб подивитися-проскролльте вниз сторінки)

Камалія анонсувала вихід свого нового кліпу, і показала короткі фрагменти, на яких зокрема зображений і чоловік співачки Мохаммад Захур.

"Вже зовсім скоро...", - написала артистка.

Відзначимо, в кліпі Камалія відображена в дуже оригінальному образі. Видно, що над її зовнішністю добре потрудилися стилісти і візажисти, співачку практично не впізнати.

Інтригують і слова композиції.

"Крихіт, мені потрібен тайм аут», - співає Камалія на коротому фрагменті, який вона показала, щоб підігріти увагу публіки перед прем'єрою кліпу.

Шанувальники співачки відзначили, що з нетерпінням чекають виходу відео.

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