14-річний Артем Фесько, який став переможцем нового сезону шоу "Україна має талант", поділився цікавими знімками.

Як пише Politeka.net, Артем Фесько став переможцем шоу "Україна має талант", вразивши своїм вокалом українців і зіркових суддів проекту. Хлопець виграв 250 тисяч гривень, які планує витратити на творчість, зокрема думає про запис своїх пісень на професійній студії.

Після перемоги в шоу популярність Артема значно зросла, як і увага до його сторінки в Instagram. Юний співак намагається вдовольнити цікавість фолловерів, регулярно публікуючи цікавий контент.

«Як і обіцяв ще декілька старих фото», - написав Артем Фесько в новому пості, опублікувавши світлини.

Артем Фесько зображений на знімках в простому повсякденному одязі. Судячи з відмітки, фотозроблені в рідному селищі хлопця - Попільня Житомирської області.

Фолловери Артема відреагували на кадри компліментами.

«Гарно дуже», «Цікаві фото», «Файний», «Краш», «Вау», - пишуть у коментарях.

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