Як пише Politeka.net, Артем Фесько став переможцем шоу "Україна має талант", вразивши своїм вокалом українців і зіркових суддів проекту. Хлопець виграв 250 тисяч гривень, які планує витратити на творчість, зокрема думає про запис своїх пісень на професійній студії.
Після перемоги в шоу популярність Артема значно зросла, як і увага до його сторінки в Instagram. Юний співак намагається вдовольнити цікавість фолловерів, регулярно публікуючи цікавий контент.
«Як і обіцяв ще декілька старих фото», - написав Артем Фесько в новому пості, опублікувавши світлини.
Артем Фесько зображений на знімках в простому повсякденному одязі. Судячи з відмітки, фотозроблені в рідному селищі хлопця - Попільня Житомирської області.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Дана Балана підловили в одеському ресторані: як виглядає і відпочиває співак у звичайному житті
"Це для нас велике горе": українська співачка повідомила про нещастя, без батька залишилися троє дітей
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
Фолловери Артема відреагували на кадри компліментами.
«Гарно дуже», «Цікаві фото», «Файний», «Краш», «Вау», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, переможець "Україна має талант" Фесько показав нові кадри свого найважливішого дня на проекті
Також Politeka писала, що переможець "Україна має талант" Фесько показав, як виглядає в домашній обстановці
А ще Politeka повідомляла, переможець "Україна має талант" Фесько звернувся до українців за порадою: "Якщо чесно, то..."