Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є екс-учасницею гурту "НеАнгели", де співала разом зі Славою Камінською. Зараз шляхи співачок розійшлися, і вони займаються сольними кар'єрами. Також Смеюха активно веде сторінку в Instagram. Новий пост, який опублікувала артистка заінтригував публіку.
"Дівчина, яка бачила фінал кліпу «Говори що хочеш»», - написав вона, анонсуючи вихід нового кліпу.
Вікторія Смеюха також показала фото, на якому була відображена в ефектному образі. Вона позувала в чорній сукні з глибоким декольте. На обличчя співачки нанесений яскравий макіяж, а на голові – перуку зі стрижкою каре.
Артистку засипали компліментами.
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"Дівчина вам дуже добре в цьому образі 🔥 чекаємо прем'єри», «зачаровує краса», «Ооооо Вікуля, яка ж ти гарна", "красуня», писали в коментарях шанувальники Вікторії Смеюхи.
Нагадаємо, Камінська жорстко висловилася про Смеюху, з якою посварилася після розвалу "НеАнгелів": "людина з мене жер стільки..."
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