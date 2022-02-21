Як передає Politeka.net, Вікторія Смеюха є екс-учасницею гурту "НеАнгели", де співала разом зі Славою Камінською. Зараз шляхи співачок розійшлися, і вони займаються сольними кар'єрами. Також Смеюха активно веде сторінку в Instagram. Новий пост, який опублікувала артистка заінтригував публіку.

"Дівчина, яка бачила фінал кліпу «Говори що хочеш»», - написав вона, анонсуючи вихід нового кліпу.

Вікторія Смеюха також показала фото, на якому була відображена в ефектному образі. Вона позувала в чорній сукні з глибоким декольте. На обличчя співачки нанесений яскравий макіяж, а на голові – перуку зі стрижкою каре.

Артистку засипали компліментами.

"Дівчина вам дуже добре в цьому образі 🔥 чекаємо прем'єри», «зачаровує краса», «Ооооо Вікуля, яка ж ти гарна", "красуня», писали в коментарях шанувальники Вікторії Смеюхи.

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