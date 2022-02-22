Як пише Politeka.net, музикант вразив глядачів розповіддю В п'ятому ефірі проекту. Вакарчук звернувся до аудиторії після того, як один з учасників – Олександр Захаров – виступив з піснею «Океану Ельзи» під назвою «Мить».

Вакарчук і інші тренери не розвернулися до Виконавця, незважаючи на сильні рядки пісні. Лідер "Океану Ельзи" пояснив, що не зробив цього багато в чому тому, що не міг абстрагуватися від контексту пісні.

Вакарчук пояснив, що на написання цієї композиції його підштовхнула реальна історія, яка сталася під Дебальцевим з українським бійцем на ім'я Вадим Довгорук. Військовий потрапив під обстріл і через осколок гранати позбувся руки.

"Це була зима, лютий, він втратив свідомість, пролежав три доби і вижив. Оскільки він лежав у снігу, то відморозив тіло і втратив ще дві ноги. Я дуже переживав, як його побачу... а коли я його побачив, то він посміхався. Він був щасливий, що він живий", - розповів Вакарчук.

Він зізнався, що цей хлопець сильно його вразив. Крім того, у його історії виявився щасливий кінець – зараз Вадим живе повноцінним життям і ходить разом з Вакарчуком на футбол. У бійця є дружина і дочка.

Нагадаємо, зірка " Голос. Діти " виросла і змогла підкорити навіть Вакарчука.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук сказав, що думає про Полякову, Дорофєєву і Потапу в "Голосі країни".

Також Politeka писала, що Вакарчук на" Голосі країни " отримав у свою команду рідкісний діамант.