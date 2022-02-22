Как пишет Politeka.net, музыкант поразил зрителей рассказом в пятом эфире проекта. Вакарчук обратился к аудитории после того, как один из участников – Александр Захаров – выступил с песней «Океана Эльзы» под названием «Мить».

Вакарчук и другие тренеры не развернулись к исполнителю, несмотря на сильные строки песни. Лидер «Океана Эльзы» пояснил, что не сделал этого во многом потому, что не мог абстрагироваться от контекста песни.

Вакарчук пояснил, что на написание этой композиции его подтолкнула реальная история, которая произошла под Дебальцевым с украинским бойцом по имени Вадим Довгорук. Военный попал под обстрел и из-за осколка гранаты лишился руки.

«Это была зима, февраль, он потерял сознание, пролежал трое суток и выжил. Поскольку он лежал в снегу, то отморозил тело и потерял еще две ноги. Я очень переживал, как его увижу… А когда я его увидел, то он улыбался. Он был счастлив, что он жив», - рассказал Вакарчук.

Он признался, что этот парень сильно его впечатлил. Кроме того, у его истории оказался счастливый конец – сейчас Вадим живет полноценной жизнью и ходит вместе с Вакарчуком на футбол. У бойца есть жена и дочь.

Напомним, звезда «Голос. Діти» выросла и смогла покорить даже Вакарчука.

Как сообщала Politeka, Вакарчук сказал, что думает о Поляковой, Дорофеевой и Потапе в "Голосі країни".

Также Politeka писала, что Вакарчук на "Голосі країни" заполучил в свою команду редкий бриллиант.