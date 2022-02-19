Известный музыкант и молодой отец Святослав Вакарчук рассказал о своих участниках на "Голосі країни" и высказался о тренерах.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который стал тренером на "Голосі країни", рассказал о своих участниках и высказался о своих коллегах-тренерах. В интервью программе "ЖВЛ" на презентации 12-го сезона вокального шоу артист поделился, что в его команде все участники очень талантливы, так что будет непросто, когда придется выбирать лучших.

"У меня чудесная команда, причем, как всегда некого выбирать. В смысле, что ну, всех хочется оставить", - рассказал Святослав о своих участниках, которые попали к нему в команду после слепых прослушиваний.

На вопрос журналистки о звездных тренерах этого сезона, которыми кроме Вакарчука стали еще и Потап, Надя Дорофеева и Оля Полякова, музыкант ответил очень оригинально.

"Я думаю, что тренеры, плюс-минус, соответствуют тому, какой музыкальный вкус в Украине", - сказал Святослав и загадочно улыбнулся.

Напомним, Вакарчук на "Голосі країни" заполучил в свою команду редкий бриллиант: "Буду за него голосовать".

Как сообщала Politeka, Полякова вспомнила Вакарчука, возвращаясь с элитного курорта: "Нас встречает наша мимуська".

Также Politeka писала, что Тренер "Голосу країни" Вакарчук с густой щетиной предстал в новом имидже: "Классный".