На шоу "Голос країни" можна зустріти багато талановитих українців, яких оцінюють по достоїнству тренери, і ті проходять далі - новий випадок не виняток.

Новими тренерами на проєкті стали Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук, Потап і Оля Полякова, передає Politeka.net. Через нову учасницю їм довелося нелегко, адже вона зуміла завдяки своєму таланту розгорнути крісла відразу чотирьох наставників. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Вероніка Слюзалек по-оригінальному виконала хіт "KALUSH" - "Додому".

"Вероніка Слюзалек @nikka_muse - молодий автор, який прийшов на "Голос країни", щоб поділитися власною творчістю. Учасниця пише пісні, змішуючи різні стилі в один.

Учасниця зуміла своїм співом розгорнути всі крісла тренерів, але вибрала #КомандаПотапа", - написали автори поста.

"Дуже круте виконання🔥 😍для мене, краще оригіналу))👏👏👏", "👏👏👏❤️", "🔥🔥🔥🔥🔥", - прокоментували користувачі Мережі.

Зазначимо, Вероніка Слюзалек - молода киянка на сцені "Голос країни" присвятила виступ своїй бабусі. Вона зуміла показати різні стилі виконання. За лаштунками учасницю несподівано підтримав автор пісні Олег Псюк із гуртом Kalush.



Нагадаємо, Полякову вразила подвійна трагедія учасника "Голосу країни"

Також Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій зачепила українців заявою про мову

А ще Politeka писала, що Дорофєєва і Полякова напали на жадібного Потапа в студії "Голосу країни"