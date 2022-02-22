Новыми тренерами на проекте стали Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук, Потап и Оля Полякова, передает Politeka.net. Из-за новой участницы им пришлось нелегко, ведь она сумела благодаря своему таланту развернуть кресла сразу четырех наставников. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Вероника Слюзалек по-оригинальному исполнила хит "KALUSH" - "Додому".
"Вероника Слюзалек @nikka_muse — молодой автор, пришедший на «Голос країни», чтобы поделиться собственным творчеством. Участница пишет песни, смешивая разные стили в один.
Участница сумела своим пением развернуть все кресла тренеров, но выбрала #КомандаПотапа", - написали авторы поста.
"Очень крутое исполнение🔥😍Для меня, лучше оригинала))👏👏👏", "👏👏👏❤️", "🔥🔥🔥🔥🔥", - прокомментировали пользователи Сети.
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Отметим, Вероника Слюзалек - молодая киевлянка на сцене "Голос країни" посвятила выступление своей бабушке. Она сумела показать самые разные стили исполнения. За кулисами участницу неожиданно поддержал автор песни Олег Псюк с группой Kalush.
Напомним, Полякову потрясла двойная трагедия участника "Голосу країни"
Также Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий зацепила украинцев заявлением о языке
А еще Politeka писала, что Дорофеева и Полякова напали на жадного Потапа в студии "Голоса країни"