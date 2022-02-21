Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная певица из Украины, которая прославилась благодаря "Голос країни". Звезда на проекте пришла к Святославу Вакарчуку, который после шоу продюсировал артистку некоторое время. Певица продолжает активно заниматься творчеством и ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз рассказала об украинском языке.

"Вот тебе, женщина, речь. Стреляй из нее!»(с) поэтесса Kateryna Kalytko

Украинский язык – оружие защиты, наш щит украинской идентичности – распознавание своих, чтобы сохранить свое. Когда россиянин присвоил мою песню – вы проявили общность и стали на защиту. Когда на нашу землю суют кафиры – как нам отличить оккупанта от русскоязычного украинца? Знание русского – замечательная маскировка в оккупации. Но на свободной украинской земле мы должны проявить общность и быть вооружены, прежде всего – на украинском языке. Чтобы творить Украину будущего.

С Днем родного языка, украинцы", - написала Соловий.

Также Кристина добавила фото, показав свой украинский наряд.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С Днем Родного языка, Кристина", "С праздником всех. Но мне смущает вопрос, где взять этот невероятный корсет?", "Да, нужно беречь свое", "А язык наш самый лучший в мире", "Браво, наконец пора всем понять, что язык - это и есть ключ к победе и развитию, спасибо за защиту украинской песни".

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