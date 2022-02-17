Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева снова вернулась к роли судьи в песенном шоу, поэтому активно радует фанатов своими появлениями в прямых эфирах "Голоса". В этот раз она поспорила с Потапом перед судейским креслом.
В этот раз Надя подурачилась с Потапом возле судейского кресла. Артист заявил, что нашел тайную силу этого места и решил раскрыть секрет:
– Что там такое? – спрашивает Дорофеева. На что Потап отвечает: – Это волшебное кресло, тут сидели победители Голоса. Я забираю эту силу, пожалуйста.
– Эй, верни обратно! – возмутилась Надя и принялась класть руки Потапа обратно на кресло судьи.
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На это другие судьи – Полякова и Вакарчук – только смеялись и поддержали Надю после шутливых возмущений.
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Ранее Надя представила украинцам свой новый клип "Разноцветная". За каких-то полчаса видеоработа собрала около 10 тысяч просмотров на ютуб. В своем Instagram звезда также опубликовала фрагмент клипа, представляя его, так что тут же вызвала бурное обсуждение.
Стоит отметить, что в клипе Надя помимо своего привычного образа, примеряла и другой, более экстравагантный. На некоторых кадрах она появилась в образе блондинки, причем с весьма необычной прической. Спереди она выглядит, как девушка со стрижкой-каре с ассиметричной челкой, а сзади видно длинные густой хвост.
Напомним, "Теперь ваша очередь!": Дорофеева в центре Киева поразила кадрами накануне важного события.
Как сообщала Politeka, "Идите все, знаете...": Надя Дорофеева после отпуска с Дантесом жестко ответила на претензии.
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