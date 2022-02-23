Катерина Реп'яхова багато разів розповідала, що з дитинства була фанаткою творчості Віктора Павліка, пише Politeka.net. Вона ходила на концерти кумира і намагалася взяти автограф.
Через роки доля знову звела дівчину з артистом. Катерина Реп'яхова стала концертним директором Віктора Павлика, а пізніше вийшла за нього заміж і народила сина.
У новому пості блогерка розповіла про пісню, яку їй виконав чоловік. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"З піснями чоловіка по всьому життю, починаючи зі школи 🙏 🏼❤️
Ось дожила і до пісні присвяченій мені😛", - написала Катерина Реп'яхова.
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На кадрах Віктор Павлік співав під гітару, а його дружина танцювала.
"Супер🔥"," ❤ ️ я пам'ятаю всю юність мріяла, що вийду заміж виключно за гітариста))) мені здавалося це дуже романтично)))", " як це мило 😍 😍 😍 ви прекрасна Сім'я😍 🙌"," Катя , Супер ! Коли чекати дует ?! 🔥❤️", "
Як же йому пощастило з вами! Він прям помолодшав і розцвів! Зовсім іншою людиною став! Ви його ангел😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.
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