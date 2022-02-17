Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова, которая недавно рассказала о желании начать собственное дело, решила также поделиться личными переживаниями и недовольствами из-за своего самочувствия. По словам девушки, она слишком часто начала болеть, это сказывается на общем состоянии.

«Немного пожалуюсь вам. В январе я болела три раза, хотя не транслировала это в Инстаграм. Часто старалась это отрицать, но суть в том, что после всех этих болезней у меня просто что-то ужасное, какие-то побочки у меня плохие.

Как следствие у меня: ужасное состояние кожи, волос, ячмень, герпес, зуб. К чему я это все веду? Нужно привести себя в порядок, я уже месяц как хочу пойти в спортзал и все время что-то мешает. Я понимаю, что сама я не реабилитируюсь после троих болезней», - говорит Репяхова.

Ранее Екатерина Репяхова рассказала о том, сколько зарабатывает, сумма может быть порядка 10 тысяч долларов.

К примеру, пост с серия сторис на странице Репяховой стоят 15 тысяч гривен.

Также жена Виктора Павлика планирует открыть свой бизнес, но с чем именно он будет связан, девушка пока не рассказывает. Тем не менее, в новых сторис Екатерина Репяхова показала, как они с супругом едут на встречу относительно нового бизнеса.

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