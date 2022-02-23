27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала, как муж исполняет ей песню, а она не удержалась от танца.

Екатерина Репяхова много раз рассказывала, что с детства была фанаткой творчества Виктора Павлика, пишет Politeka.net. Она ходила на концерты кумира и старалась взять автограф.

Спустя годы судьба снова свела девушку с артистом. Екатерина Репяхова стала концертным директором Виктора Павлика, а позже вышла за него замуж и родила сына.

В новом посте блогерша рассказала о песне, которую ей исполнил муж. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С песнями мужа по всей жизни, начиная со школы 🙏🏼❤️

Вот дожила и до песни, посвященной мне😛", - написала Екатерина Репяхова.

На кадрах Виктор Павлик пел под гитару, а его жена танцевала.

"Супер🔥", "❤️ Я помню всю юность мечтала, что выйду замуж исключительно за гитариста))) Мне казалось это очень романтично)))", "Как это мило😍😍😍Вы прекрасная семья😍🙌", "Катя , супер ! Когда ждать дуэт ?! 🔥❤️", "

Как же ему повезло с вами! Он прям помолодел и расцвел! Совсем другим человеком стал! Вы его ангел 😍😍😍", - написали пользователи Сети.

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