Екатерина Репяхова занимается развитием собственного блога, в котором рассказывает о личном и не только, пишет Politeka.net. Звезда Сети решила рассказать о новом важном этапе, который начался в ее жизни. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В новом видео жена Виктора Павлика показала помещение в 118 кв. м, требующее ремонт. Оказалось, девушка решила начать бизнес, занимающийся тремя направлениями. После двухмесячного ремонта, Екатерина Репяхова задействует большое количество людей.
"Это будет очень красиво, качественно и с высоким уровнем сервиса.
Я полностью отдам себя этому бизнесу, чтобы через несколько лет гордиться своим делом и командой ❤️", - написала блогерша.
В комментариях люди поддержали Екатерину Репяхову:
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Отметим, ранее жена Виктора Павлика рассказала о своих заработках в Instagram. По словам блогерши, доход в разные месяцы отличается, например, в декабре ей удалось получить 10 тыс. долл, но в ноябре в развитие блога она вложила 5 тыс. долл.
В частности, пост и серия сторис стоит у звезды Сети 15 тыс. грн, а просто пост – от 8 до 10 тыс. грн.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика раскрыла свой заработок и детали нового бизнеса
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика рассказала о личном, упомянув о сестре
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика честно призналась в своих проблемах со здоровьем