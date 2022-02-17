27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала о важном этапе в жизни, который у нее начался.

Екатерина Репяхова занимается развитием собственного блога, в котором рассказывает о личном и не только, пишет Politeka.net. Звезда Сети решила рассказать о новом важном этапе, который начался в ее жизни. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В новом видео жена Виктора Павлика показала помещение в 118 кв. м, требующее ремонт. Оказалось, девушка решила начать бизнес, занимающийся тремя направлениями. После двухмесячного ремонта, Екатерина Репяхова задействует большое количество людей.

"Это будет очень красиво, качественно и с высоким уровнем сервиса.

Я полностью отдам себя этому бизнесу, чтобы через несколько лет гордиться своим делом и командой ❤️", - написала блогерша.

В комментариях люди поддержали Екатерину Репяхову:

"Катюша, Вы умничка♥️", "Удачииииии Катюша ❤️ ждём открытия 👏", "Приветствую Вас 💖 пусть у Вас все удается 🔥🔥🔥", "Круто🔥с началом Вас🔥".

Отметим, ранее жена Виктора Павлика рассказала о своих заработках в Instagram. По словам блогерши, доход в разные месяцы отличается, например, в декабре ей удалось получить 10 тыс. долл, но в ноябре в развитие блога она вложила 5 тыс. долл.

В частности, пост и серия сторис стоит у звезды Сети 15 тыс. грн, а просто пост – от 8 до 10 тыс. грн.

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