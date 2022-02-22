Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша и молодая жена 55-летнего Виктора Павлика Екатерина Репяхова в интервью в программе "Зірковий шлях" рассказала, что не представляет свою жизнь без Instagram и призналась, с кем из украинских звезд дружит в соцсети.
Так, по словам Кати, она проводит в Instagram около 6 часов в день, и только в то время, когда не занята уходом за новорождённым сыном Мишей, который появился в браке с Виктором Павликом.
Также Репяхова рассказала, что дружит в сети со многими украинскими звездами и блогерами, а особые чувства питает к хореографу Владу Яме.
"Катя Бужинская, с ней мы вот общаемся и дружим в Instagram, ну она на меня подписана и я на нее. Саша Павлик, и муж мой. Ольга Сумская. Римма Зюбина, это моя подружка, мы дружим, общаемся, любим друг друга. Кристина Горняк, тоже общаемся в Instagram, часто друг друга поддерживаем, что-то комментируем друг другу", - рассказала блогерша о своих друзьях в соцсети.
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Также она отметила, что дружит в Instagram с хореографом Владом Ямой, и очень любит смотреть его сторис.
"Ну вот на Влада Яму подписана, ну а что. Я его люблю, обожаю его чувство юмора, его сторис – это вообще", - с восторгом призналась Репяхова.
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