Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист з "Дизель шоу" і зірка комедійних телесеріалом Олександр Бережок розповів про те, чого йому коштувала участь у новому проекті. Про це йдеться на сайті "Дизель Студіо".
У новому сезоні» вижити за всяку ціну " герою Олександра Бережка, який з колегою Вікторією Булітко грають подружню пару, довелося несолодко.
"Весь сезон побудований на тому, що мене б'ють, наді мною знущаються або зі мною щось таке відбувається», - поскаржився Олександр Бережок.
Підтвердив таку особливість серіалу і режисер.
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"Те, що Саша у нас завжди отримує від інших героїв — до цього вже всі звикли. Якщо Саша цілий і неушкоджений, значить, ми погано попрацювали", - з гумором зазначив Анатолій Григор'єв.
"Це хто вас так?", "Такий собі Король синців», - відреагували на фото Олександра Бережка в мережі.
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