Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист з "Дизель шоу" і зірка комедійних телесеріалом Олександр Бережок розповів про те, чого йому коштувала участь у новому проекті. Про це йдеться на сайті "Дизель Студіо".

У новому сезоні» вижити за всяку ціну " герою Олександра Бережка, який з колегою Вікторією Булітко грають подружню пару, довелося несолодко.

Єгор крутоголов, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Вікторія Булітко, дизель шоу

"Весь сезон побудований на тому, що мене б'ють, наді мною знущаються або зі мною щось таке відбувається», - поскаржився Олександр Бережок.

Підтвердив таку особливість серіалу і режисер.

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"Те, що Саша у нас завжди отримує від інших героїв — до цього вже всі звикли. Якщо Саша цілий і неушкоджений, значить, ми погано попрацювали", - з гумором зазначив Анатолій Григор'єв.

"Це хто вас так?", "Такий собі Король синців», - відреагували на фото Олександра Бережка в мережі.

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