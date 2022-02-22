Как сообщает Politeka.net, известный юморист из "Дизель шоу" и звезда комедийных телесериалом Александр Бережок рассказал о том, чего ему стоило участие в новом проекте. Об этом говорится на сайте «Дизель студио».

В новом сезоне «Выжить любой ценой» герою Александра Бережка, который с коллегой Викторией Булитко играют супружескую пару, пришлось несладко.

егор крутоголов, Александр Бережок, Евгений Гашенко, виктория булитко, дизель шоу

«Весь сезон построен на том, что меня бьют, надо мной издеваются или со мной что-то такое происходит», — пожаловался Александр Бережок.

Подтвердил такую особенность сериала и режиссер.

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«То, что Саша у нас всегда получает от остальных героев — к этому уже все привыкли. Если Саша цел и невредим, значит, мы плохо поработали», — с юмором отметил Анатолий Григорьев.

«Это кто вас так?», «Такой себе Король синяков», - отреагировали на фото Александра Бережка в Сети.

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