Как сообщает Politeka.net, известный юморист из "Дизель шоу" и звезда комедийных телесериалом Александр Бережок рассказал о том, чего ему стоило участие в новом проекте. Об этом говорится на сайте «Дизель студио».

В новом сезоне «Выжить любой ценой» герою Александра Бережка, который с коллегой Викторией Булитко играют супружескую пару, пришлось несладко.

«Весь сезон построен на том, что меня бьют, надо мной издеваются или со мной что-то такое происходит», — пожаловался Александр Бережок.

Подтвердил такую особенность сериала и режиссер.

«То, что Саша у нас всегда получает от остальных героев — к этому уже все привыкли. Если Саша цел и невредим, значит, мы плохо поработали», — с юмором отметил Анатолий Григорьев.

«Это кто вас так?», «Такой себе Король синяков», - отреагировали на фото Александра Бережка в Сети.

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