Українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном на шоу "Співають всі", в непростий для українців час дала рекомендації, що допомагають заспокоїтися.

Наталія Могилевська крім того, що популярна співачка, також активний блогер, передає Politeka.net. Зірка в новому відео вирішила дати рекомендації, які допоможуть заспокоїтися на тлі тривожних новин про дії країни-агресора на Донбасі.

"Зараз, звичайно, важкий час, але потрібно використовувати всі відомі, можливі методи: перше - потрібно розслабити тіло (гаряча ванна), друге потрібно випити що-небудь, типу, валер'янки, корвалолу, не знаю... що-небудь, що заспокоює...Далі сісти й повільно подихати, включити музику...і так на годинку - все вимкнути. Найголовніше зупинитися", - поділилася Наталія Могилевська.

"А які способи є у вас? Діліться в коментарях!",- також поцікавилася вона в підписі.

"Мій спосіб просто не моніторити 24/7 Новини особливо не перевірені...", "Наташенька ви розумничка, обожнюємо Вас!❤ ️ ", "Я собі кажу, подумаю про це потім, складно, але чаші допомагає, ніж ні", " а мене заспокоює спорт, будь-хто! Можна пробігтися, сходити в зал або вдома позайматися, або записатися на танці, там багато позитиву))", - відповіли користувачі Мережі.

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