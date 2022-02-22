Наталья Могилевская кроме того, что популярная певица, также активный блогер, передает Politeka.net. Звезда в новом видео решила дать рекомендации, которые помогут успокоиться на фоне тревожных новостей о действиях страны-агрессора на Донбассе.
"Сейчас, конечно, трудное время, но нужно использовать все известные, возможные методы: первое - нужно расслабить тело (горячая ванна), второе нужно выпить что-нибудь, типа, валерьянки, корвалола, не знаю... что-нибудь, что успокаивает... Дальше сесть и медленно подышать, включить музыку...и эдак на часик - все выключить. Самое главное остановиться", - поделилась Наталья Могилевская.
"А какие способы есть у вас? Делитесь в комментариях!", - также поинтересовалась она в подписи.
"Мой способ просто не мониторить 24/7 новости особенно не проверены...", "Наташенька вы умничка, обожаем Вас!❤️", "Я себе говорю, подумаю об этом потом, сложно, но чаше помогает, чем нет", "А меня успокаивает спорт, любой! Можно пробежаться, сходить в зал или дома позаниматься, или записаться на танцы, там много позитива))", - ответили пользователи Сети.
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