Как сообщает Politeka.net, легендарная украинская певица Наталья Могилевская перед большим весенним конвертом в Киеве записала видеообращение к фанатам. Ролик артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как видно, на видео Наталья появилась в красном приталенном платье, которое подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и счастливый воодушевленный вид.

В ролике Могилевская обратилась к украинкам и призвала их приходить на ее концерт в платьях. "Дорогие девочки, носите платья! Это красиво, женственно! Я жду вас 9-10 марта у себя на концерте. Все в платьях! К черту эти джинсы и кроссовки", - обратилась певица в своем видео и даже станцевала перед камерой.

"Приходите на концерт Могилевской в платьях! В джинсах и в кроссовках тоже можно, но в платьях жду особенно! Впереди 8 марта, весна! Хочется платьев и ярких красок", - добавила Наталья в подписи к публикации.

Напомним, Могилевская показала, чем занимается поздно вечером не дома, удивив своим графиком: "Мой рабочий день...".

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