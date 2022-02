Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка, певица и танцовщица Наталья Могилевская поделилась в своем Instagram забавным видео, на котором выдала неожиданный секрет. Оказалось, артистка перед выступлениями проверяет себя и свой голос на чистоту звучания, напевая песню Селин Дион My heart will go on, которая является саундтреком из легендарного фильма "Титаник".

В ролике Наташа шагает по коридору с телефоном в руках, рассказывая о своем лайфхаке для вокалистов. А затем начинает петь упомянутую песню.

"Я проверяю форму. Хорошая ли форма моего голоса, не сипит ли, не хрипит по песне Селин Дион из фильма "Титаник". Она очень прозрачная, очень классическая, очень чистая. Если я хорошо ее пою – значит у меня голос в форме. Если нет – надо еще раз распеваться", - рассказала Могилевская в ролике, а затем, собственно, начала петь, демонстрируя свой голос.

"Лайфхак для вокалистов", - подписала публикацию артистка.

