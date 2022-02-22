Як передає Politeka.net, "Ліга сміху" є одним з найпопулярніших розважальних шоу на українському телебаченні. У новому сезоні тренерами шоу залишилися актор Станіслав Боклан, телеведуча Маша Єфросиніна, співак Володимир Дантес і зірка "Квартал95" Олександр Пікалов. Також до них приєднався шоумен Ігор Ласточкін і російська актриса і гумористка Тетяна Лазарєва.
Новим ведучим "Ліги сміху" разом з Євгеном Кошовим стане учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" - Віктор Розовий.
В Instagram-акаунті шоу опублікували анонс.
"Нові ведучі, нові команди, нові божевільні жарти! Це IX сезон @ligasmeha!",- підписали анонс автори аккаунта.
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У коментарях глядачі залишили масу відгуків про новий сезон. Варто відзначити, що багато хто негативно відреагував на анонс розважального шоу.
"Ось знову 25. В один час з холостяком йде. Може можна щось зробити?", "Який сміх? По-моєму зараз не до сміху!", "Добре, що Потап не ведучий", "Одні й ті самі пики!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Пікалов розповів про нову роботу з Євгеном Кошовим з "Квартал 95": фото.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, як Олена Кравець врятувала її від паніки: "і ось ми вже сміємося...".
Також Politeka писала, що Євген Кошовий на тлі паніки підбадьорив українців:"не скигли".