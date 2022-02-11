Олександр Пікалов з 1998 року виступає у складі "Квартал 95", пише Politeka.net. За цей час він став справжньою зіркою і здружитися зі своїми колегами.
Артисти багато виступають, створюють різні шоу і розповідають про свої успіхи в соцмережах.
Так, в новому пості Instagram Олександр Пікалов повідомив, що буде новим ведучим програми "ЧИСТО NEWS".
"Новий сезон #ЧИСТОNEWS нові ведучі Євген Пікалов і Олександр Кошовий", - написав актор.
За годину публікація зібрала майже 300 лайків і трохи коментарів в основному у вигляді вогненних смайликів.
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"🔥🔥🔥", "👏👏👏👏👏", - прокоментували користувачі Мережі.
Зазначимо, біля витоків створення студії "Квартал 95" стояли Олександр Пікалов і Володимир Зеленський, які брали участь у КВК. У 2004 році до них приєднався Євген Кошовий, який також брав участь раніше в КВК, але в іншій команді.
Зараз обидва продовжують роботу на різних проектах. Зокрема, Олександр Пікалов - художній керівник "Жіночого кварталу", а Євген Кошовий - ведучий "Ліги Сміху".
Нагадаємо, Пікалов з "Квартал 95" показав свого єдиного сина, якому вже 16
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