Зірка студії "Квартал 95", актор Олександр Пікалов розповів важливу новину, пов'язану з роботою з колегою і другом Євгеном Кошовим - в Мережі добре сприйняли повідомлення.

Олександр Пікалов з 1998 року виступає у складі "Квартал 95", пише Politeka.net. За цей час він став справжньою зіркою і здружитися зі своїми колегами.

Артисти багато виступають, створюють різні шоу і розповідають про свої успіхи в соцмережах.

Так, в новому пості Instagram Олександр Пікалов повідомив, що буде новим ведучим програми "ЧИСТО NEWS".

"Новий сезон #ЧИСТОNEWS нові ведучі Євген Пікалов і Олександр Кошовий", - написав актор.

За годину публікація зібрала майже 300 лайків і трохи коментарів в основному у вигляді вогненних смайликів.

"🔥🔥🔥", "👏👏👏👏👏", - прокоментували користувачі Мережі.

Зазначимо, біля витоків створення студії "Квартал 95" стояли Олександр Пікалов і Володимир Зеленський, які брали участь у КВК. У 2004 році до них приєднався Євген Кошовий, який також брав участь раніше в КВК, але в іншій команді.

Зараз обидва продовжують роботу на різних проектах. Зокрема, Олександр Пікалов - художній керівник "Жіночого кварталу", а Євген Кошовий - ведучий "Ліги Сміху".

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