Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про те, як вони з Оленою Кравець підтримують одна одну на тлі тривожних новин.

Як пише Politeka.net, у своїх сторіз шоувумен повідомила, що зараз знаходиться в Києві і нікуди не поїхала, незважаючи на напружену ситуацію в країні.

На кадрах Єфросиніна стояла в обнімку з Оленою Кравець з "Квартал 95", яка теж залишається в Україні.

"Друзі ми в Києві, і чоловіки в Києві, і діти в садок і школу ходять", - розповіли зірки.

Вони додали, що зараз готуються до нових зйомок «Ліги сміху».

"Сиджу в гримерці, дивлюся новини. Заходить Ленуська! Обіймає і каже, що паніка-це нічого, крім саморуйнування і отруєння тривогою своїх дітей! І ось ми вже сміємося! Яке щастя-мати таких друзів! Зараз це так гостро відчувається!", - написала Єфросиніна.

Вона побажала всім мати таких друзів, які зможуть підтримати у важкий момент.

В іншій своїй публікації Єфросиніна зізналася, що найсильніше боїться війни.

"На все інше, виявляється, ми так чи інакше в силах впливати", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна на тлі скандалу висловила українцям накипіле.

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" Кравець виконала обіцянку і показала рідкісні кадри з молодшою донькою.

Також Politeka писала, що Єфросиніна показала дочку Нану, яка виросла справжньою красунею.