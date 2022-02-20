Як пише Politeka.net, у своїх сторіз шоувумен повідомила, що зараз знаходиться в Києві і нікуди не поїхала, незважаючи на напружену ситуацію в країні.
На кадрах Єфросиніна стояла в обнімку з Оленою Кравець з "Квартал 95", яка теж залишається в Україні.
"Друзі ми в Києві, і чоловіки в Києві, і діти в садок і школу ходять", - розповіли зірки.
Вони додали, що зараз готуються до нових зйомок «Ліги сміху».
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"Сиджу в гримерці, дивлюся новини. Заходить Ленуська! Обіймає і каже, що паніка-це нічого, крім саморуйнування і отруєння тривогою своїх дітей! І ось ми вже сміємося! Яке щастя-мати таких друзів! Зараз це так гостро відчувається!", - написала Єфросиніна.
Вона побажала всім мати таких друзів, які зможуть підтримати у важкий момент.
В іншій своїй публікації Єфросиніна зізналася, що найсильніше боїться війни.
"На все інше, виявляється, ми так чи інакше в силах впливати", - зазначила ведуча.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна на тлі скандалу висловила українцям накипіле.
Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" Кравець виконала обіцянку і показала рідкісні кадри з молодшою донькою.
Також Politeka писала, що Єфросиніна показала дочку Нану, яка виросла справжньою красунею.