На фестивале «Лига смеха» новые тренеры шоу отобрали 12 команд, которые будут развлекать украинцев в новом сезоне, также зрители увидят нового ведущего проекта.

Как передает Politeka.net, «Лига смеха» является одним из самых популярных развлекательных шоу на украинском телевидении. В новом сезоне тренерами шоу остались актер Станислав Боклан, телеведущая Маша Ефросинина, певец Владимир Дантес и звезда «Квартал95» Александр Пикалов. Также к ним присоединился шоумен Игорь Ласточкин и российская актриса и юмористка Татьяна Лазарева.

Новым ведущим «Лиги смеха» вместе с Евгением Кошевым станет участник команды «Загорецкая Людмила Степановна» - Виктор Розовый.

В Инстаграм-аккаунте шоу опубликовали анонс.

«Новые ведущие, новые команды, новые безумные шутки! Это IX сезон @ligasmeha!», - подписали анонс авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу отзывов о новом сезоне. Стоит отметить, что многие негативно отреагировали на анонс развлекательного шоу.

«Вот опять 25. В одно время с холостяком идёт. Может быть можно что-то сделать?», «Какой смех? По-моему сейчас не до смеха!», «Хорошо, что Потап не ведущий», «Одни и те самые рожи!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пикалов рассказал о новой работе с Евгением Кошевым из "Квартал 95": фото.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, как Елена Кравец спасла ее от паники: "И вот мы уже смеемся...".

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой на фоне паники подбодрил украинцев: "Не скигли".