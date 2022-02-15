Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є популярним українським гумористом з "Квартал 95". Зірка також знімається в шоу" Розсміши коміка " з Юрієм Ткачем і Володимиром Дантесом. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Євген сидів в автомобілі. Зірка вирішив підбадьорити в непростий час українців віршем.

"Якщо раптом вам стало сумно або паніка наздогнала,

Ти згадай про класний гумор, випий трохи і не скигли", - сказав зірка.

На наступному сторіс Євген вже їхав.

"Як говорили в якомусь відео. Робота кипить у нас. Їдемо в павільйони знімати заставки до нового "Вечірнього кварталу", який першого березня в Палаці Україна", - пропищав жартома зірка.

Також артист зазначив, що він знаходиться в Україні з "Квартал 95".

"Ми в Україні".

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