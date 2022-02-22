Як пише Politeka.net, діти співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна вже Чи не наздогнали за популярністю зіркових батьків. У восьмирічних Гаррі і Лізи вже навіть є фан-сторінки Instagram.
На одній з таких з'явилося відео розваг дітей. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз сторінки)
"Ранкові покатушки", - підписані кадри.
На відео відображено, як Гаррі і Ліза з Максимом Галкіним катаються на санках з гірки, а Алла Пугачова за ними спостерігає.
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Кадри активно коментують в мережі.
"Максим, ви такий відмінний тато, як же дітям затишно з вами. Дай Бог вам всім щастя",» клас", "ви кращі«," такі щасливі!!! Любов панує у вашому замку", "яка принадність, ваші покатушки«,» яке щастя для ваших дітей - спілкування з татом", - пишуть в коментарях.
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