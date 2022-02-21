Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Максим Галкин опубликовал видео, снятое в гостях у семьи Меньшовых. На видео еще совсем маленькие Лиза, Гарри и Клава демонстрировали свои таланты, сидя на руках у Аллы Пугачевой.
«Сегодня свой юбилей отмечает Вера Валентиновна Алентова, неповторимая, яркая, любимая миллионами зрителей. Мы обожаем фильмы с ней. Я с особой теплотой всегда вспоминаю все встречи с этой одарённой семьёй, работу с Юлей @juliavmenshova, беседы с Владимиром Валентиновичем (когда-то мы даже спектакль совместный задумывали). Теперь когда с нами нет Владимира Меньшова - Вера Валентиновна - капитан этой талантливой семьи! Дай Бог здоровья и долгих лет!», - трогательно поздравил звезду «Москва слезам не верит» Галкин.
Поклонники в сети присоединились к поздравлениям, а также оставили комплименты детям Пугачевой и Галкина.
«С юбилеем Веру Валентиновну. Очень мудрая женщина», «Чудо-детки! А Лизавета такая смешнючая!», «Очень люблю Меньшовых и фильмы, которые нам подарил этот режиссёр», «Какие же волшебные», «Как приятно на всех смотреть», - пишут люди.
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